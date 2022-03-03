Оккупантам нигде не рады.

Игровая индустрия продолжает поддерживать Украину в ее обороне против оккупационной армии Российской Федерации. Ранее стало известно, что жители РФ столкнулись с проблемами при совершении покупок в Steam и других сервисах дистрибуции интерактивных проектов. А теперь наше государство поддержало издательство Electronic Arts. Компания решила удалить российские сборные и клубы из своих популярных спортивных игр.

В официальном заявлении ЕА сказано: "EA Sports солидарна с народом Украины и, как и многие другие люди во всем футбольном мире, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину. В соответствии с мнением FIFA и UEFA, EA Sports инициировала процесс исключения российской сборной и российских клубов из EA Sports FIFA, FIFA Mobile и FIFA Online мы также активно оцениваем возможность введения похожих изменений в наши другие игровые сферы".

Аналогичное решение Electronic Arts приняла по отношению к серии EA Sports NHL. Из нее тоже уберут всех российских и белорусских спортсменов в течение ближайшей недели.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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