Battlefield 2042 стала финансовым и репутационным провалом для DICE и Electronic Arts. На релизе проект изобиловал багами и отметился ужасной оптимизацией. А отдельные новшества, которые реализовали разработчики, активно критиковались подавляющей частью аудитории. Сейчас шутер пытаются постепенно исправлять — DICE опубликовала дорожную карту и начала прислушиваться к отзывам игроков. Но в Steam у Battlefield 2042 по-прежнему лишь 30 % положительных пользовательских рецензий из общих 95 тысяч. Наиболее раздосадованные покупатели проекта даже перешли к активным действиям. Они требуют вернуть средства, потраченные на шутер, и грозят Electronic Arts судом.
Читайте такжеЧудеса физики: после смерти в Battlefield 2042 игрок пережил незабываемое приключениеЭнтузиаст под псевдонимом Satoshi Nakamoto создал соответствующую петицию. Пользователь написал, что Battlefield 2042 вышла сломанной, а DICE не сдержала многие обещания. Теперь ЕА должна вернуть средства покупателям игры. По словам Satoshi Nakamoto, если петиция соберет 50 тысяч подписей, то за дело возьмется "один из лучших юристов в стране по групповым искам". Видимо, имеется в виду неизвестный адвокат из США.
На момент написания материала к энтузиасту присоединилось более 27 тысяч недовольных покупателей Battlefield 2042. Причем еще вчера это число было вдвое ниже. Если темпы сбора подписей сохранятся, то Electronic Arts может ждать судебное разбирательство.
Подробнее о Battlefield 2042
- В игре нет сюжетной кампании — только мультиплеер с тремя составляющими. Главными особенностями шутера позиционировались бои с участием 128 человек, огромные карты и природные бедствия.
- Проект раскритиковали за многие геймплейные элементы. Например, замену традиционных классов на отдельных специалистов, локации с кучей пустых пространств и слабое влияние катаклизмов на сражения.
- На старте игра изобиловала техническими проблемами. Некоторые из них, включая неправильную регистрацию попаданий, сильно мешали развлекаться.
- Battlefield 2042 стала самой низко оцененной частью серии. На Metacritic она получила от 64 до 69 баллов в зависимости от платформы.