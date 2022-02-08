Они создали петицию, которую подписали более 27 тысяч человек.

Battlefield 2042 стала финансовым и репутационным провалом для DICE и Electronic Arts. На релизе проект изобиловал багами и отметился ужасной оптимизацией. А отдельные новшества, которые реализовали разработчики, активно критиковались подавляющей частью аудитории. Сейчас шутер пытаются постепенно исправлять — DICE опубликовала дорожную карту и начала прислушиваться к отзывам игроков. Но в Steam у Battlefield 2042 по-прежнему лишь 30 % положительных пользовательских рецензий из общих 95 тысяч. Наиболее раздосадованные покупатели проекта даже перешли к активным действиям. Они требуют вернуть средства, потраченные на шутер, и грозят Electronic Arts судом.

Читайте такжеЧудеса физики: после смерти в Battlefield 2042 игрок пережил незабываемое приключениеЭнтузиаст под псевдонимом Satoshi Nakamoto создал соответствующую петицию. Пользователь написал, что Battlefield 2042 вышла сломанной, а DICE не сдержала многие обещания. Теперь ЕА должна вернуть средства покупателям игры. По словам Satoshi Nakamoto, если петиция соберет 50 тысяч подписей, то за дело возьмется "один из лучших юристов в стране по групповым искам". Видимо, имеется в виду неизвестный адвокат из США.

На момент написания материала к энтузиасту присоединилось более 27 тысяч недовольных покупателей Battlefield 2042. Причем еще вчера это число было вдвое ниже. Если темпы сбора подписей сохранятся, то Electronic Arts может ждать судебное разбирательство.

Подробнее о Battlefield 2042

В игре нет сюжетной кампании — только мультиплеер с тремя составляющими. Главными особенностями шутера позиционировались бои с участием 128 человек, огромные карты и природные бедствия.

Проект раскритиковали за многие геймплейные элементы. Например, замену традиционных классов на отдельных специалистов, локации с кучей пустых пространств и слабое влияние катаклизмов на сражения.

На старте игра изобиловала техническими проблемами. Некоторые из них, включая неправильную регистрацию попаданий, сильно мешали развлекаться.

Battlefield 2042 стала самой низко оцененной частью серии. На Metacritic она получила от 64 до 69 баллов в зависимости от платформы.

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