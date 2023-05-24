В ролике показан гонщик, с которого списан главный герой.

Экранизация Gran Turismo от Sony основана на реальных событиях. Джан Марденборо — это молодой британский гонщик, который увлекался упомянутой игровой серией, прошел обучение и начал участвовать в скоростных заездах. Именно его истории посвящен свежий трейлер фильма.

Ролик построен в формате интервью. Марденборо рассказал о своем карьерном пути, а актеры поделились мнением на этот счет. В начале видео исполнители центральных ролей сообщили, что у молодого гонщика не было никакого опыта, кроме видеоигр. Он появился ниоткуда и забрался на вершину славы.

Затем о своей жизни поведал Марденборо: "Я начал играть Gran Turismo на PlayStation. Когда мне было 19, я увидел по телевидению обычную рекламу. GT Academy — шанс стать профессиональным гонщиком [в команде] Nissan. У меня не было никакого опыта, я никогда не водил. А 8 месяцев спустя я ездил на этом автомобиле со скоростью 140 миль в час".

Под конец ролика исполнитель роли Джана Марденборо рассказал, насколько сложно было сниматься в экранизации. А еще актер поделился подробностями об образе протагониста и его стремлении выйти за пределы возможностей, чтобы достичь цели. Параллельно на экране демонстрируются свежие кадры из фильма с заездами на трассах и подготовкой автомобилей.

Фильм Gran Turismo — другие подробности

За сценарий картины отвечают Джейсон Холл ("Бабник", "Снайпер", "Спасибо за вашу службу") и Зак Бэйлин ("Король Ричард").

Асад Кизилбаш и Картер Свон из PlayStation Production, а также Даг Белград и Дана Брунетти занимаются продюсированием. А создатель игры Кадзунори Ямаути и Холл выступают исполнительными продюсерами.

Сюжет посвящен подростку Джанну Марденборо, который благодаря игровой серии Gran Turismo победил в реальном турнире и решил стать профессиональным гонщиком.

Съемки фильма начались в конце сентября в Европе, а релиз состоится 11 августа 2023 года.

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