В ролике показано много заездов.

Sony Pictures Entertainment, как и обещала, представила первый трейлер экранизации игровой серии Gran Turismo. Ролик дает полное представление о сюжете фильма.

На видео демонстрируется, что главный герой Джан Марденборо всегда увлекался автомобилями. Он постоянно играл в Gran Turismo 7 и мечтал стать настоящим гонщиком. При этом протагонист работал железнодорожником, а родители не поддерживали его стремление.

Однажды Джан увидел, что проводится набор на обучение гоночному делу. Навыки потенциальных участников тестировались в Gran Turismo, поэтому главный герой прошел. После этого он начал тяжело тренироваться, чтобы хорошо ездить на спортивных машинах. По итогу обучения именно Джана взяли в настоящую команду для участия в соревнованиях.

В конце трейлера демонстрируется центральный противник протагониста и элементы любовной линии. А на протяжении всего ролика присутствуют вставки со скоростными заездами, которые разбавляют рассказ о сюжете.

Фильм Gran Turismo — другие подробности

За сценарий картины отвечают Джейсон Холл ("Бабник", "Снайпер", "Спасибо за вашу службу") и Зак Бэйлин ("Король Ричард").

Асад Кизилбаш и Картер Свон из PlayStation Production, а также Даг Белград и Дана Брунетти занимаются продюсированием. А создатель игры Кадзунори Ямаути и Холл выступают исполнительными продюсерами.

Сюжет посвящен подростку Джанну Марденборо, который благодаря игровой серии Gran Turismo победил в реальном турнире и решил стать профессиональным гонщиком.

Съемки фильма начались в конце сентября в Европе, а релиз состоится 11 августа 2023 года.

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