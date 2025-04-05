Только недавно разработчики убрали ошибку, позволяющую сбивать детей на машине.

Симулятор жизни inZOI, недавно вышедший в раннем доступе, уже успел прославиться не только своей свободой действий, но и причудливыми багами. Один из таких багов позволяет игрокам похищать младенцев и детей, правда, это требует некоторых усилий.

Чтобы забрать младенца, игроку нужно сначала пригласить себя в гости к другому Зои, поднять ребёнка на руки и просто уйти с ним домой. Кроме того, некоторые игроки обнаружили возможность насильно посадить незнакомых NPC в машину, включая школьников.

Разработчики подчёркивают, что речь идёт исключительно о баге, а не о полноценной механике. Похищенные Зои не становятся частью семьи и со временем возвращаются домой, как правило, после первого визита в школу.

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Тем не менее, игроки нашли способ использовать этот баг как временную замену системе усыновления, которая официально появится в мае согласно дорожной карте. Некоторые же просто используют баг, чтобы посеять хаос в мире.

Это не первый баг в inZOI, связанный с сомнительным поведением: ранее игроки могли сбивать детей машинами, что сопровождалось физически нелепыми последствиями. Ошибка быстро была устранена после извинений от разработчиков.

Ранее разработчики inZOI объяснили, почему персонажи моются в полотенцах. Якобы "пикселизация", как в The Sims, выглядела слишком вызывающей.

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