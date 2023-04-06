Проект проходит под кодовым названием Q Lite.

Инсайдеры поделились подробностями о новой портативной консоли от Sony. Однако на PS Vita новой итерации надеяться не стоит. Это будет устройство другого типа.

Первым о приставке упомянул информатор и редактор VentureBeat Джефф Грабб. Он заявил, что слышал о разработке портативной облачной консоли в стане Sony. А спустя пару часов эти сведения частично подтвердил доверенный инсайдер Том Хендерсон на своем сайте Insider Gaming. По его словам, проект проходит под кодовым названием Q Lite.

Для использования консоли понадобится владеть PS5, ведь игры на ней запускаются с помощью функции Remote Play. Это значит, что изображение транслируется с PlayStation 5, а не напрямую с облака. Соответственно, для работы устройства необходимо иметь постоянный доступ к интернету.

Видео дня

Игры на Q Lite должны воспроизводится в разрешении 1080р при 60 кадрах/с. В ранних прототипах устройство было похоже на контроллер DualSense, но с массивным 8-дюймовым экраном посередине. Для сравнения, это на 1,8 дюйма больше, чем у Nintendo Switch. Консоль также оснащена адаптивными триггерами, динамиками, входом для наушников, кнопками регулирования громкости и так далее.

Что еще известно о Q Lite

Устройство войдет в линейку аппаратной продукции Sony "второй фазы" текущего поколения вместе с PS5 со съемным дисководом, новыми беспроводными наушниками и гарнитурой.

Q Lite могут представить на грядущей масштабной презентации японского платформодержателя. Согласно данным от инсайдеров, она состоится в конце мая или в начале июня.

Точной даты выхода консоли Хендерсон не знает, но она поступит в продажу после PlayStation 5 со съемным дисководом, то есть не раньше осени текущего года.

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