А еще стало известно, кто исполнил роль женского протагониста.

Для Rockstar Games наступила полоса неудач. На прошлой неделе хакер под псевдонимом teapotuberhacker организовал колоссальную утечку материалов из ранней версии GTA 6. Благодаря этому подтвердились сведения инсайдеров об игре и стали известны разные детали. Взломщика, судя по источникам СМИ, аррестовали в Британии. Однако пользователи уже "накопали" новую порцию сведений. На этот раз информация утекла в интернет благодаря исполнительнице роли главной героини.

Игроки обратили внимание на страницу актрисы Александры Эчаварри на IMDb. Она снималась в фильме "Притягательность Парижа", сериале Pandemic and Chill и десятке короткометражек. А будущей работой исполнительницы указана Grand Theft Auto 6.

Эчаварри сыграла в ожидаемом экшене девушку Люсию. Судя по всему, это главная героиня, которая фигурировала в утечке. А рядом с информацией об участии в разработке указаны сроки релиза GTA 6. Проект выйдет в 2025 году, что совпадает с информацией инсайдеров. Обычно актерам озвучения запрещено раскрывать такие подробностями, поэтому Эчаварри, скорее всего, допустила утечку.

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Что известно о GTA 6

Rockstar Games подтвердила разработку игры в феврале, но не поделилась никакими деталями.

Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити и окрестностях. Одним из главных героев станет девушка, а вторым — парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.

На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.

Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из основателей Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.

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