Для Rockstar Games наступила полоса неудач. На прошлой неделе хакер под псевдонимом teapotuberhacker организовал колоссальную утечку материалов из ранней версии GTA 6. Благодаря этому подтвердились сведения инсайдеров об игре и стали известны разные детали. Взломщика, судя по источникам СМИ, аррестовали в Британии. Однако пользователи уже "накопали" новую порцию сведений. На этот раз информация утекла в интернет благодаря исполнительнице роли главной героини.
Игроки обратили внимание на страницу актрисы Александры Эчаварри на IMDb. Она снималась в фильме "Притягательность Парижа", сериале Pandemic and Chill и десятке короткометражек. А будущей работой исполнительницы указана Grand Theft Auto 6.
Эчаварри сыграла в ожидаемом экшене девушку Люсию. Судя по всему, это главная героиня, которая фигурировала в утечке. А рядом с информацией об участии в разработке указаны сроки релиза GTA 6. Проект выйдет в 2025 году, что совпадает с информацией инсайдеров. Обычно актерам озвучения запрещено раскрывать такие подробностями, поэтому Эчаварри, скорее всего, допустила утечку.
Что известно о GTA 6
- Rockstar Games подтвердила разработку игры в феврале, но не поделилась никакими деталями.
- Согласно заявлениям инсайдеров, сюжет шестой части разворачивается в современной версии Вайс-Сити и окрестностях. Одним из главных героев станет девушка, а вторым — парень. Это будут современные версии Бонни и Клайда.
- На старте GTA 6 будет умерено масштабной, но в дальнейшем ее планируют расширять за счет обновлений. Разработчики якобы хотят менять и дополнять игру по аналогии с Fortnite.
- Новое направление и уход Дэна Хаузера, одного из основателей Rockstar, повлияли на тон Grand Theft Auto 6. Она будет менее сатирической и вызывающей по сравнению с предыдущими частями.