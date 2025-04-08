Сама трансляция проходила с самолёта и была демонстрацией возможностей Starlink, но что-то пошло не так.

Презентация игровых возможностей Starlink в самолёте обернулась для Илона Маска онлайн-фейерией оскорблений, хаоса и целеустремлённости троллей.

Недавно Маск запустил стрим прямо с борта самолёта, оснащённого спутниковой тарелкой Starlink. Пока бизнесмен играл в Path of Exile 2, в чате был неконтролируемый поток сообщений.

Как сообщает 404 Media, зрители быстро поняли, что чат в игре никак не фильтруется. Один из игроков, не теряя времени, написал: "Ты развалил страну, как и все свои браки". Другой добавил: "У тебя нет друзей и ты умрёшь один". Были и шутки про акции Tesla, и оскорбления личного характера, например, Маска называли педофилом.

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Маск признал, что в чате творится хаос и даже выдал: "Много даунов в чате". Но при этом, по какой-то причине, он не включил режим "Не беспокоить", хотя один из зрителей прямо во время трансляции написал ему, как это сделать.

Не сумев должным образом сосредоточиться на игре, "один из лучших игроков в PoE 2" несколько раз умер от босса в начальной локации. После этого Маск быстро завершил трансляцию через 30 минут после её начала.

Маск и гейминг

Вообще, игровые достижения Маска уже стали поводом для шуток. Недавно его дочь, от которой он отрёкся, рассказала, что миллиардер очень плох в Overwatch и не может выбраться с самого низкого ранга в игре.

Также Маск называет себя лучшим игроком в Diablo 4, но за этот рекорд хотя бы поручилась его бывшая девушка - певица Граймс.

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