Генеральный директор Eutelsat признала, что на сегодня не существует ни одного альтернативного варианта для Украины, который мог бы заменить Starlink.

Украине пока придется смириться с зависимостью от спутниковой связи Starlink Илона Маска, поскольку в краткосрочной перспективе не существует альтернатив, которые могли бы ее заменить.

Как пишет Politico, связь Starlink жизненно важна борьбы Украины с Россией, но оставляет Киев на милость Маска, который ранее уже заявлял, что "вся линия фронта рухнет, если я ее отключу". Чтобы справиться с этим риском, Евросоюз ищет запасные варианты для Украины, и одним из них является франко-британский оператор Eutelsat.

В комментарии Politico генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке отметила, что "последние пару недель показали, что для обеспечения военных и правительственных коммуникаций нужны несколько источников". В то же время она признала, что на сегодня не существует ни одного альтернативного варианта для Украины, который мог бы заменить Starlink.

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"Если бы нам пришлось взять на себя всю пропускную способность связи для Украины и всех граждан, мы бы не смогли этого сделать. Давайте будем предельно честными", — сказала Бернеке.

При этом она отметила, что Eutelsat может предоставить мощности для "некоторых критически важных случаев использования правительством".

Как пишет Politico, 7000 спутников Starlink затмевают флот Eutelsat из 600 спутников и сравнительно более громоздкие терминалы. Пропускная способность сети Маска над Украиной от 23 до 490 раз больше пропускной способности Eutelsat.

Вряд ли компания сможет приблизиться к количеству терминалов Starlink в Украине, которое составляет уже 50 тысяч.

"Но можно было иметь хотя бы несколько тысяч... для резерва в критических местах", - сказала Бернеке.

Ранее Reuters писал, что Германияуже больше года финансирует доступ Украины к спутниковой интернет-сети, которой управляет французская Eutelsat.

При этом она отметила, что в Украине сейчас есть менее тысячи терминалов, подключающих пользователей к сети Eutelsat, однако их количество может вырасти на 5-10 тысяч в течение ближайших недель.

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