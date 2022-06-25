О каком проекте идет речь, не уточняется.

Актер Темуэра Моррисон, который известен по роли Бобы Фетта в сериале "Мандалорец" и сольном шоу персонажа, намекнул на создание новой игры во вселенной "Звездных войн". Вероятнее всего, исполнитель принял участие в разработке проекта.

Темуэра Моррисон дал небольшое интервью GamingBible в рамках Star Wars Celebration. Он рассказал, что озвучивал героев нескольких игр. По словам актера, это сложнее, чем сниматься в кино или сериале, ведь нужно передавать все эмоции исключительно с помощью голоса.

А в конце разговора Моррисон намекнул на новый проект во вселенной "Звездных войн". Он сказал: "Что-то будет, я могу сообщить вам об этом". Судя по туманному высказыванию исполнителя Бобы Фетта, скоро должен состояться какой-то анонс.

Есть вероятность, что Моррисон задействован в разработке уже представленной игры. Но тогда он мог бы дать больше конкретной информации.

Какие проекты во вселенной "Звездных войн" сейчас создаются

Respawn Entertainment разрабатывает сразу три игры по франшизе. Первая — Star Wars Jedi: Survivor, сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order о приключениях Кэла Кестиса. Вторая и третья — шутер от первого лица и стратегия, которая создается в партнерстве с бывшими авторами XCOM и Civilization.

Quantic Dream трудится над Star Wars Eclipse – нелинейной игрой в открытом мире в антураже Эпохи Расцвета Республики.

Aspyr Media отвечает за ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic с множественными обновлениями геймплея и графики.

Ubisoft и Massive Entertainment создают пока неназванный проект в открытом мире.

Skydance New Media работает над кинематографическим приключенческим экшеном. Больше деталей об игре пока не раскрывается, но производство возглавляет Эми Хенниг. Она участвовала в создании игр серий Uncharted и Legacy of Kain, а также трудилась над Project Ragtag — отмененным экшеном во вселенной "Звездных войн" от Visceral Games.

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