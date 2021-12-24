С таким количеством трудностей не факт, что проект вообще выйдет.

На The Game Awards 2021 студия Quantic Dream анонсировала Star Wars Eclipse — новую игру во вселенной "Звездных войн". Это будет экшен в открытом мире с разветвленным сюжетом и несколькими главными героями. Однако пользователям, которые начали с нетерпением ждать проект, стоит поумерить надежды. Согласно инсайдерским данным, разработка Star Wars Eclipse погрязла в серьезных проблемах.Читайте такжеГрядет затмение: анонсирована новая игра во вселенной "Звездных войн" Star Wars Eclipse

Сведениями поделился Том Хендерсон — один из самых надежных информаторов в индустрии. Ранее он публиковал правдивые детали о Call of Duty: Vanguard, Battlefield 2042 и других играх. А еще инсайдер стал первым, кто рассказал о существовании Star Wars Eclipse, поэтому ему можно доверять.

По словам Тома Хендерсона, сначала игра создавалась в качестве MMORPG под кодовым названием Project Karma. Ее представили Sony, но компания отказалась поддерживать Quantic Dream из-за слабых финансовых результатов Detroit: Become Human. Затем студия пришла к Lucasfilm, которая согласилась стать партнером. Однако сейчас команда испытывает трудности с движком, неподходящим для реализации открытого мира. Разработка мультиплеера тоже буксует из-за технологий Quantic Dream.

Другие проблемы со Star Wars Eclipse

Проект создается уже полгода, но у авторов все еще нет рабочей тестовой сборки. Это очень плохой сигнал.

После релиза Detroit: Become Human Quantic Dream намеревалась продаться, но не нашла покупателя. Никто не захотел идти на сделку из-за скандалов с токсичной атмосферой в студии. По этой же причине команда испытывает острую нехватку кадров. Quantic Dream нужны специалисты по всем направлениям — на ее сайте открыты десятки вакансий.

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