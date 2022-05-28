Игра выйдет только на новом поколении консолей.

Редактор VentureBeat Джефф Грабб оказался прав: в рамках мероприятия Star Wars Celebration действительно анонсировали продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order. Игра получила название Star Wars Jedi: Survivor, а ее релиз запланирован на 2023 год.

В первом тизере проекта зрителям показали пустынную планету, бой главного героя Кэла Кестиса с неизвестным ситхом, а также злодея, которому принадлежит закадровый голос. Он обращается к протагонисту с вопросом: "Что будешь делать, джедай?" Антагонист, судя по одному из кадров, находится на планете Корусант.

В конце ролика показали интригующий момент: Кестис проникает в заброшенную лабораторию и находит внутри человека с длинными белыми волосами в колбе. Вероятно, игроков ждет новый персонаж, которому выделят важное место в сюжете.

О самой истории пока известно мало. События игры разворачиваются спустя пять лет после Fallen Order. Сиквел напрямую связан с предшественником, а больше деталей разработчики не раскрыли.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. На PS4 и Xbox One игру решили не выпускать, чтобы реализовать рендеринг освещения с использованием трассировки, а также сделать геймплей бесшовным, то есть убрать любые подзагрузки. Об этом рассказал руководитель разработки Стиг Асмуссен в интервью StarWars.com.

"Я думаю, самое большое достижение — это трассировка лучей, или освещение. Это позволяет нам делать освещение в реальном времени, постоянно, с точностью, которая намного превосходит все, что мы когда-либо создавали раньше. Поскольку это происходит в реальном времени, мы можем видеть изменения, когда мы настраиваем освещение — по сути, мгновенно. Это означает, что у нас есть больше времени на доработку, что мы можем сделать больше итераций, и мы можем получить лучшие результаты, которые ощущаются более кинематографично", — сообщил Асмуссен.

Кратко о Star Wars Jedi: Fallen Order

В игре рассказывается история Кэла Кестиса, молодого падавана, который сумел избежать гибели во время "Приказа 66". Он прятался, пока не раскрыл себя ради помощи другу. После этого начался путь главного героя к превращению в полноценного джедая с поисками возможности восстановить Орден.

Геймплей Fallen Order включает сражения на световых мечах, платформинг, головоломки и прокачку. В игре присутствуют элементы метроидвании, так как с помощью умений можно проникать в новые места на уже посещенных планетах.

Star Wars Jedi: Fallen Order вышла 15 ноября 2019 года на ПК, PS4 и Xbox One. Игра была тепло принята как прессой, так и пользователями. На Metacritic она имеет в среднем 80 баллов от критиков.

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