PlayStation’s Visual Arts стала известна благодаря работе над The Last of Us.

Sony продолжает политику массовых увольнений. На этот раз под удар попали сотрудники PlayStation Visual Arts и малайзийского подразделения PlayStation Studios. По данным инсайдеров, масштабы сокращений значительные.

Первым об этом сообщила бывший менеджер проекта в PS Visual Arts Эбби Лемастер. В своём посте на LinkedIn она написала, что многие из её коллег потеряли работу: "Сегодня PSVA рассталась с талантливыми специалистами, обладающими многолетним опытом, который будет крайне сложно компенсировать".

Kotaku со ссылкой на анонимный источник сообщает, что увольнения масштабные и связаны не только с отменёнными проектами. Судя по всему, Sony решает более глобальные задачи по сокращению расходов.

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Visual Arts, основанная в 2007 году, известна своей работой над The Last of Us. Студия специализируется на анимации, художественной поддержке и технической помощи другим подразделениям Sony, а также сотрудничает с кинокомпаниями.

PlayStation Studios Malaysia, созданная в 2020 году, выполняла вспомогательные функции для Visual Arts. Её тоже сотрудники попали под массовые сокращения.

Проектный менеджер Playstation Malaysia Йоханн Махфур подтвердил увольнения в своём посте: "Неделя началась тяжело. Массовое сокращение коснулось нашей студии в Малайзии и коллег по всему миру. К сожалению, я больше не являюсь частью PlayStation".

Ранее мы рассказывали, что Playstation запустила упрощённую программу регистрации на бета-тестирование. Прошедшие отбор смогут тестировать игры компании, как на PS5, так и на ПК.

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