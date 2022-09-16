Оказалось, никакого секретного послания разработчики не оставили.

На прошлой неделе Ubisoft анонсировала Assassin's Creed Mirrage. Компания опубликовала кинематографический ролик, поделилась множеством подробностей и представила коллекционное издание. В состав последнего входит брошь, карта Багдада, стилбук, артбук и косметические предметы. Но главное — это 32-сантиметровая статуэтка главного героя Басима. Внимательные пользователи заметили на ней арабскую надпись. Они расшифровали ее, надеясь на секретное послание разработчиков. Но реальность оказалась более прозаичной.

Сообщение перевел посетитель форума Reddit под псевдонимом BIG0H. Он родом из Кувейта, поэтому смог расшифровать надпись. Текст гласит: "Из тьмы приди к свету" или "Из тьмы вышел к свету".

Пользователи сразу же начали искать во фразе скрытый смысл. Они вспомнили, что на круге призыва из тизера Assassin's Creed Codename: Hexe была похожая надпись. В ней было сказано: "Мы работаем в темноте, чтобы служить свету". Пользователи принялись искать связь между двумя играми, но в результате выяснилось, что на статуэтке написаны слова из дебютного кинематографического трейлера следующей частей франшизы.

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Assassin's Creed Mirage — основные подробности

События игры разворачиваются между 860-ми и 870-ми годами — за 20 лет до AC Valhalla. Местом действия станет Багдад, который разделен на четыре района. Жители города будут активно реагировать на действия Басима.

Геймплей в проекте вдохновлен дебютными частями франшизы. Ролевых элементов, например, повышения уровня и выбора реплик в диалогах, не будет. Зато появятся новые анимации, а все аспекты игрового процесса станут более отточенными.

Основной акцент делается на стелсе и элементах геймплея, которые присутствовали в ранних частях франшизы.

Басим обладает собственным аналогом орлиного зрения.

Assassin's Creed Mirage выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Предзаказ игры уже доступен — за него полагается бонусный квест "Сорок разбойников". Пользователи также могут заказать коллекционное издание с фигуркой Басима, стилбуком и скином в стиле "Принца Персии".

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