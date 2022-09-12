Он расшифровал символы и намеки разработчики.

В рамках мероприятия Ubisoft Forward французское издательство Ubisoft рассказало о будущем серии Assassin's Creed. Компания анонсировала сразу три части франшизы, которые выйдут в течение следующих нескольких лет и станут частью AC Infinity. Одна из них — загадочная Codename: Hexe, представленная мрачным тизером. Разработчики не раскрыли деталей игры, однако автор YouTube-канала Access The Animus смог узнать, в какую эпоху разворачиваются события проекта.

Блогер расшифровал символы и намеки разработчиков в первом тизере. В коротком ролике сначала показывается, как камера опускается сверху вниз и демонстрирует мрачный лес. На фоне в этот момент раздается собачий лай. Через секунду в кадре появляется знак ассасинов, сплетенный из мелких палочек и соломинок. А в конце на заднем плане возникает знак призыва.

Access The Animus сразу отметил, что Hexe с немецкого означает "ведьма". Он также узнал надписи на пентаграмме в финале тизера. Разработчики зашифровали их с помощью алфавита Magi, созданного шведским философом в XVI веке. Блогер обнаружил и перевел две фразы. В первой сказано: "Мы работаем в темноте, чтобы служить свету", а во второй: "Мефисто отомстит за нашу семью". Причем узнать смысл надписей удалось только при переводе на германский, а потом уже на английский.

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Фразы, алфавит Magi и перевод Hexe отсылают к книге "Молот ведьм" XV века, которая приравняла магию и колдовство к ереси. Она стала фундаментом для жестоких расправ над людьми, практиковавшими чары в эпоху позднего Средневековья.

Access The Animus собрал все подсказки вместе и пришел к выводу, что события Assassin's Creed Codename: Hexe разворачиваются в период Вюрцбургского суда над ведьмами, то есть с 1573 по 1630 год. А местом действия станет центральная часть Священной Римской империи.

Напомним, вместе с Codename: Hexe Ubisoft анонсировала Codename: Red и Codename: Jade. Первая будет полномасштабной RPG и отправит в феодальную Японию, а вторая — посвящена Древнему Китаю и выйдет на мобильных устройствах.

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