Энтузиаст сделал это на максимальной сложности.

Креативные убийства боссов в играх — одно из любимых занятий фанатов. Например, в Elden Ring стримерша побеждает главгадов одним пальцем. А в God of War Ragnarök королеву валькирий устранили за 26 секунд. К этому списку можно добавить трюк, который недавно продемонстрировал автор YouTube-канала Bear Gaming Asia. Он придумал, как убить старосту деревни в ремейке Resident Evil 4 за 1 секунду.

Биторес Мендез — один из самых сложных боссов в Resident Evil 4. Это касается как оригинала, так и ремейка. Однако блогер показал легкий способ едва ли не мгновенного убийства босса. Причем энтузиаст сделал это на максимальном уровне сложности.

Как демонстрируется в ролике ниже, Bear Gaming Asia заранее знал, где будет стоять Мендез. Поэтому блогер взбежал по лестнице, но не пошел к месту, где активируется заставка и начинается битва. Он сначала выстрелил взрывными болтами с датчиками движения в точку появления главгада. Затем энтузиаст вступил в битву и просто смотрел, как босс умирает от подготовленной ловушки. Bear Gaming Asia во время сражения даже не успел ни разу выстрелить.

Ремейк Resident Evil 4 — основные подробности

Базовый сюжет в игре остался без изменений. Однако историю дополнили несколькими эпизодами и лучше раскрыли персонажей.

Эшли перестала быть обузой для игроков. Девушке не нужно приказывать прятаться, но можно использовать другие команды. А если спутница получит много урона, то придется ей помогать подняться на ноги.

Разработчики также улучшили отдельные геймплейные механики, добавили новые локации и расширили старые, полностью перерисовали графику и заменили звучание.

Ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X и Series S.

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