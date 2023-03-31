Флешмоб с неприятным сюрпризом.

Поклонники Resident Evil 4 решили устроить флешмоб и немного поиздеваться над новыми игроками, которые приобрели ремейк. Они начали массово советовать стрелять в озеро, чтобы получить ценную награду. Вот только на практике результат будет совсем другим.

В оригинальной Resident Evil 4 была любопытная "пасхалка", которая перекочевала в обновленную версию. Если главный герой Леон Кеннеди стрельнет в озеро, то оттуда вылезет огромная рыба и съест его. После этого придется начинать прохождение с последнего сохранения.

Старые фанаты Resident Evil 4 начали везде, где только можно, советовать новым покупателям ремейка испытать удачу со стрельбой в водную гладь. Они утверждали, что таким способом удастся получить уникальный костюм для Леона. Поклонники заполонили своими советами отзывы в Steam и TikTok. В результате флешмоб сработал: многие новые пользователи повелись и были съедены огромной рыбой. Это подтверждают рецензии в Steam от недовольных игроков, которые сетуют на обман.

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Ремейк Resident Evil 4 — основные подробности

Базовый сюжет в игре остался без изменений. Однако историю дополнили несколькими эпизодами и лучше раскрыли персонажей.

Эшли перестала быть обузой для игроков. Девушке не нужно приказывать прятаться, но можно использовать другие команды. А если спутница получит много урона, то придется ей помогать подняться на ноги.

Разработчики также улучшили отдельные геймплейные механики, добавили новые локации и расширили старые, полностью перерисовали графику и заменили звучание.

Ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X и Series S.

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