Энтузиаст постарался реализовать батальную сцену.

Не только в Minecraft можно возводить такие впечатляющие постройки, как копия Хогвартса. В Far Cry 5 тоже есть способ реализовать свою фантазию благодаря редактору уровней Arcade. И недавно посетитель форума Reddit под псевдонимом mojoswoptops2020 воспользовался им, чтобы соорудить культовую локацию из "Властелина колец".

Речь о Хельмовой пади — крепости, где главные герои вместе с войсками Рохана оборонялись от орды Сарумана. Энтузиаст опубликовал красивое фото своей работы. Он постарался реализовать батальную сцену в самом разгаре.

Автор соорудил крепость с массивной внешней стеной и внутренним двором, куда прорвались урук-хаи под конец битвы. В целом модель соответствует оригиналу, за вычетом отдельных деталей. Перед замком mojoswoptops2020 расположил вражескую армию. Войско штурмует главные ворота и пытается пробить стену в левой части Хельмовой пади. Это соответствует информации о битве из книг и фильма "Властелин колец: Две крепости".

Видео дня

Far Cry 5: основные подробности

Это шутер с видом от первого лица от Ubisoft. События игры разворачиваются в округе Хоуп, штат Монтана. Главный герой — помощник шерифа, который должен бороться с местной сектой "Врата Эдема".

Геймплей в Far Cry 5 включает перестрелки, изучение мира, поездки на транспорте, улучшение оружия и так далее. Миссии можно выполнять с напарниками под управлением искусственного интеллекта или в кооперативном режиме.

Far Cry 5 в среднем получила 80 баллов от критиков на Metacritic. Пользователи оказались менее благосклонными и поставили чуть менее 7 баллов.

Вас также могут заинтересовать новости: