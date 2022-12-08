Внутри расселины находится лава.

Все миры в Minecraft создаются случайным образом и обладают определенной степенью уникальности. Но некоторые из них превосходят другие благодаря поистине редким явлениям. Один из таким примеров — озеро, посреди которого расположились лавовая расселина и деревня.

Такой мир нашла команда энтузиастов Stardust Labs. Она специализируется на изучении Minecraft и недавно обнаружила интересную закономерность. Локации в игре генерируются в рамках шкалы "странности". Нормальным считается показатель от -1,2 до 1,2. Если же система создает мир за рамками стандарта, то возникают уникальные элементы.

Stardust Labs выяснила, что при отметке "странности" 1,85 озеро может появиться значительно ниже стандартного уровня. Тогда посреди него сгенерируется небольшая расселина, которая ведет под землю — прямиком к потокам лавы. Шанс возникновения такой аномалии составляет 1 на 5 миллионов случаев.

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А если показатель странности достигает значения -2,103, то мир преображается еще сильнее. Расселина увеличивается в размерах, и рядом с ней появляется надводная деревня — с домами и мостками для передвижения. Шанс возникновения такого мира еще ниже, чем в первом случае.

Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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