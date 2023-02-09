Не хватает только самой владельцы.

Фанаты Minecraft иногда создают в проекте разнообразные строения из других игр. Например, ранее один из пользователей построил дом Кратоса из God of War. А недавно энтузиаст под псевдонимом hibreck соорудил замок леди Димитреску из Resident Evil Village.

Автор показал изображения своей работы на форуме Reddit. Крепость выглядит невероятно масштабной и детализированной. Пользователь смог сохранить угрюмый готический стиль замка, вокруг которого ощущается гнетущая атмосфера. Hibreck реализовал около десятка башен с острыми шпилями и характерные формы крыш с резкими чертами.

Во время постройки энтузиаст использовал темные материалы. Замок выполнен в серых цветах с вкраплениями черного и коричневого. Строение также соответствует оригиналу в плане архитектуры. Подход к крепости, деление на центральный зал, правое и левое крыло — все это наблюдалось в Resident Evil Village.

Видео дня

Посетителям Reddit понравилась работа hibreck. Они поставили публикации более трех тысяч лайков и написали 90 восторженных комментариев.

Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

Вас также могут заинтересовать новости: