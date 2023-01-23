Строение полностью соответствует оригиналу.

Фанаты Minecraft не всегда стремятся возвести в игре масштабные крепости, города или даже целые планеты, как Татуин из "Звездных войн". Иногда они фокусируются на небольших, но красивых и детализированных творениях. И недавно в этот список попал дом Кратоса из двух последних частей God of War.

За работу ответственен посетитель форума Reddit под псевдонимом JayBeae. Он опубликовал несколько изображений здания в Minecraft. Дом максимально похож на оригинал с поправкой на кубическую форму объектов в игре. Строение выполнено из дерева и имеет характерную крышу, которая соответствует скандинавской архитектуре. Ее одна сторона специально удлинена и подперта балками, чтобы получился навес.

JayBeae также создал характерное оформление передней и задней части, а также входную дверь, похожую на оригинальную. С боковой стороны энтузиаст расставил дополнительные источники освещения, а фасад украсил талисманом, подчеркивая антураж God of War. Работа понравилась пользователям Reddit, и они поставили 1,2 тысячи лайков.

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Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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