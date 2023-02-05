Издали она выглядит, как настоящая.

Фанаты Minecraft нередко воссоздают в игре достопримечательности или места из реального мира. Например, в начале ноября один из энтузиастов соорудил в проекте Лас-Вегас-Стрип, включая самое большое колесо обозрения в мире "Хай Роллер". А недавно менее масштабным, но тоже впечатляющим творением отметился посетитель форума Reddit под псевдонимом JustReza09. Он построил в Minecraft Эйфелеву башню.

Пользователь опубликовал несколько фотографий своей работы. Снимки демонстрируют игровую версию парижской достопримечательности с разных сторон. На одной из картинок Эйфелева башня показана на дистанции и выглядит, словно безупречная копия оригинала.

JustReza09 реализовал сооружение в масштабе 1 к 1. То есть версия достопримечательности из игры тоже имеет высоту примерно 330 метров. Точных замеров автор не проводил, но старался соответствовать оригиналу.

Видео дня

На свою Эйфелеву башню энтузиаст потратил два дня. Он подобрал материалы, которые подходят для постройки по цветовой градации, рассчитал правильное расположение всех кубов и позаботился об освещении. С кучей мелких огоньков сооружение выглядит еще более красочно.

Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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