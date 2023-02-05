Игрок построил в Minecraft гигантскую Эйфелеву башню в масштабе 1 к 1 / фото JustReza09

Фанаты Minecraft нередко воссоздают в игре достопримечательности или места из реального мира. Например, в начале ноября один из энтузиастов соорудил в проекте Лас-Вегас-Стрип, включая самое большое колесо обозрения в мире "Хай Роллер". А недавно менее масштабным, но тоже впечатляющим творением отметился посетитель форума Reddit под псевдонимом JustReza09. Он построил в Minecraft Эйфелеву башню.

Эйфелева башня в Minecraft / фото JustReza09

Пользователь опубликовал несколько фотографий своей работы. Снимки демонстрируют игровую версию парижской достопримечательности с разных сторон. На одной из картинок Эйфелева башня показана на дистанции и выглядит, словно безупречная копия оригинала.

Эйфелева башня в Minecraft / фото JustReza09

JustReza09 реализовал сооружение в масштабе 1 к 1. То есть версия достопримечательности из игры тоже имеет высоту примерно 330 метров. Точных замеров автор не проводил, но старался соответствовать оригиналу.

Видео дня
Эйфелева башня в Minecraft / фото JustReza09

На свою Эйфелеву башню энтузиаст потратил два дня. Он подобрал материалы, которые подходят для постройки по цветовой градации, рассчитал правильное расположение всех кубов и позаботился об освещении. С кучей мелких огоньков сооружение выглядит еще более красочно.

Minecraft — основные подробности

  • Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.
  • Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.
  • Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.
  • По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

Вас также могут заинтересовать новости: