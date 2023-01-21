Копия получилась довольно подробной, хотя и не без упрощений.

В когорте интересных фанатских творений в Minecraft появилось пополнение. Один из энтузиастов воссоздал в игре локацию из первой части DOOM и показал свое творение на видео.

Работой отметился посетитель форума Reddit под псевдонимом ZeppyTube. Он спроектировал в Minecraft уровень E1M1. Это стартовая локация в первой части DOOM, которая хорошо знакома всем фанатам франшизы.

Энтузиаст постарался реализовать ее с вниманием к деталям. ZeppyTube подобрал блоки с цветовой гаммой, воссоздающей мрачную стилистику уровня. Так как первая DOOM была пиксельной игрой с простой геометрией объектов в соответствии со своей эпохой, ее локации хорошо подходят для переноса в Minecraft.

Видео дня

В ролике пользователя показаны многочисленные коридоры, переходы и арены, на которых должны происходить бои. ZeppyTube расставил фонари, чтобы обеспечить подходящее освещение, и создал зигзагообразные дорожки в отдельных помещениях.

Работа энтузиаста понравилась посетителям Reddit. Они поставили 4,6 тысячи лайков и написали десятки восторженных комментариев.

Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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