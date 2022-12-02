Энтузиаст повторил сцену со сбросом автомобилей с самолета.

Grand Theft Auto Online предоставляет игрокам столько разных возможностей, что они постоянно устраивают себе необычные развлечения. Например, в начале ноября фанаты организовали виртуальные похороны рэпера Takeoff. А недавно автор YouTube-канала 7BucksGaming воссоздал в проекте знаменитую сцену из фильма "Форсаж 7". Речь о десантировании автомобилей с самолета.

Энтузиаст смог покадрово повторить эпизод из картины. При этом он не использовал никаких модификаций или читов. Все действия выполнялись лишь с помощью геймплейных возможностей, которые заложены в GTA Online.

Ролик, в котором опубликована работа 7BucksGaming, записывался в Rockstar Editor. Это внутренний игровой редактор для создания разнообразного контента. Блогер очень удачно подобрал все кадры, чтобы они максимально соответствовали оригинальной сцене. Правда, инструментарий оказался не слишком удобным. По словам 7BucksGaming, он постоянно глючит, если включать запись на большой высоте в игре.

Подробнее о Grand Theft Auto Online

Это многопользовательский режим для Grand Theft Auto V. Он представляет собой песочницу с множеством активностей. Игроки вольны выполнять миссии, организовывать ограбления, участвовать в гонках и так далее.

Именно благодаря GTA Online пятая часть серии продолжает прекрасно продаваться. Этим летом тираж GTA V достиг почти 170 миллионов копий, и это явно не предел.

В марте 2022 года вышли версии Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Они помогли повысить результаты продаж.

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