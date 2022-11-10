Энтузиасты оделись в белые костюмы и провели церемонию в церкви.

Пользователи в GTA Online любят устраивать разные развлечения и даже мероприятия. Например, в октябре прошлого года на волне популярности сериала "Игра в кальмара" фанаты организовали себе состязание по его мотивам. А недавно в проекте провели в последний путь репера под псевдонимом Takeoff.

Участники похоронной процессии договорились надеть белые костюмы, взять свои лучшие машины — многие избрали такого же цвета — и приехать в церковь на службу. Еще одним условием было соблюдение правил дорожного движения и отсутствие хаоса. Пользователи решили вести себя культурно во время процессии.

В рамках службы игроки стреляли в воздух, чтобы отдать дань Takeoff. Они также выражали грусть и соболезнования с помощью эмоций. А финальной частью мероприятия стало собрание после похорон. Для этого пользователи сменили белые костюмы на черные.

Напомним, Takeoff, настоящее имя которого Киршник Хари Болл, погиб во время перестрелки в Хьюстоне, штат Техас, 1 ноября. Исполнитель выступал в хип-хоп трио Migos, а его песни неоднократно попадали в десятки лучших треков разных хит-парадов. Репер также был дважды номинирован на Грэмми и выпустил свой последний альбом 7 октября.

Подробнее о Grand Theft Auto Online

Это многопользовательский режим для Grand Theft Auto V. Он представляет собой песочницу с множеством активностей. Игроки вольны выполнять миссии, организовывать ограбления, участвовать в гонках и так далее.

Именно благодаря GTA Online пятая часть серии продолжает прекрасно продаваться. Этим летом тираж GTA V достиг почти 170 миллионов копий, и это явно не предел.

В марте 2022 года вышли версии Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Они помогли повысить результаты продаж.

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