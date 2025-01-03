Но даже так игроку не удалось получить все достижения.

Если какую игру можно назвать затягивающей, так это Factorio. Теперь у нас есть впечатляющие основания для такого титула.

Пользователь Reddit поделился статистикой Factorio своего друга. Он наиграл в заводостроительный симулятор более 47 тысяч часов. Даже при таком внушительном результате игрок не смог открыть все достижения, 4 ачивки так и остались не пройденными.

Автор объяснил, что не все 47 тысяч часов это активная игра. Большое количество времени игра просто была запущена на ПК и свёрнута. К тому же некоторые достижения в Factorio настолько сложные, что их можно не выполнить и за 100 тысяч часов. К примеру, для одной из ачивок нужно завершить игру не более чем за 8 часов, или для другой произвести 20 миллионов электросхем, что на самом деле настолько же масштабная задача, как она и звучит.

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Ранее мы рассказывали, что за 2024 год игроки в Minecraft разрушили 347 миллиардов блоков, а также умерли на сложности "Хардкор" с одной жизнью 49 миллионов раз.

Кроме того, игрок в Skyrim смог скрытно убить 999 бандитов, а его юбилейной целью стал сам император. При этом он не убивал животных или магических существ, чтобы не портить статистику.

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