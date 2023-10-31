Подавляющее большинство жалоб связано с технической производительностью игры.

Свежий чарт продаж Steam опять возглавила новинка. Если на прошлой неделе топ-10 платных игр возглавляла стратегия Cities: Skylines 2, то теперь ее сместил "выживач" ARK: Survival Ascended.

Это ремейк оригинальной ARK: Survival Evolved 2015 года, который работает на движке Unreal Engine 5. Сейчас пользовательский рейтинг игры составляет всего 53% – то есть, каждому второму оставившему отзыв игроку что-то в данной игре не понравилось.

Отзывы рецензентов тоже достаточно плохие: у ARK: Survival Evolved 63 балла на агрегаторе оценок OpenCritic на основе оценок 53 критиков, при этом только 13% обозревателей рекомендуют ее. Подавляющее большинство жалоб связано с технической производительностью игры.

Лидеры свежего чарта Steam

ARK: Survival Ascended Cities: Skylines II EA Sports FC 24 Baldur's Gate 3 Call of Duty Love Is All Around Marvel’s Spider-Man Remastered Red Dead Redemption 2 Steam Deck Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Релиз ARK: Survival Evolved состоялся 27 октября на ПК, а в ноябре она доберется до Xbox и PS5. Изначально авторы хотели сделать сиквел, но в какой-то момент что-то пошло не так, и ARK 2 решили отложить "на потом". А студия сосредоточилась на создании полноценного ремейка оригинального проекта, и вот наконец-то он увидел свет.

Также в свежий чарт Steam попали EA Sports FC 24 и Baldur's Gate 3, которая даже спустя три месяца с момента выхода уверенно чувствует себя в пятерке. А на фоне выхода второй части Spider Man в топ вернулись первая часть и спин-офф про Майлза Моралеса.

В Steam прямо сейчас проходит хэллоуинская распродажа, на которой можно купить как главные хоррор-релизы 2023 года, так и хиты прошлых лет. А игры украинских разработчиков "Сталкер" и Metro отдают со скидками до 90%.

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