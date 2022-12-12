Заезд выглядит не менее зрелищно, чем в ленте.

Автор YouTube-канала 7BucksGaming специализируется на создании зрелищных сцен в Grand Theft Auto V. Ранее он реализовал в игре эпизод с десантированием автомобилей с самолета из "Форсажа 7". А теперь блогер повторил первую гонку из дебютного фильма этой же серии.

В своей работе 7BucksGaming активно применял Rockstar Editor. Это видеоредактор, который позволяет снимать контент в GTA V и GTA Online. Чтобы воссоздать первую гонку из "Форсажа", блогер использовал отдельные кадры из сюжетной кампании, а остальные фрагменты подбирал в многопользовательском режиме.

Получилась весьма точная копия соревнования между Брайаном и Домиником Торетто. 7BucksGaming постарался покадрово повторить все действия гонщиков и трюки. А машины и окружение выбрал в соответствии с атмосферой "Форсажа". Если не знать, что ролик снимали в GTA V, то заезд можно спутать с условной новой частью Need for Speed: Underground.

Подробнее о Grand Theft Auto Online

Это многопользовательский режим для Grand Theft Auto V. Он представляет собой песочницу с множеством активностей. Игроки вольны выполнять миссии, организовывать ограбления, участвовать в гонках и так далее.

Именно благодаря GTA Online пятая часть серии продолжает прекрасно продаваться. Этим летом тираж GTA V достиг почти 170 миллионов копий, и это явно не предел.

В марте 2022 года вышли версии Grand Theft Auto V для PlayStation 5, Xbox Series X и Series S. Они помогли повысить результаты продаж.

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