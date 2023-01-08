Строение полностью соответствует дизайну оригинала.

Фанатам Minecraft скоро понадобится записывать в отдельный каталог все интересные строения, которые возводятся в игре. За более чем десять лет с момента существования проекта они отметились тысячами прекрасных и детализированных работ — от постапокалиптичных и современных городов до строений из игр, например, Bloodborne. А теперь к списку можно добавить вымышленный ресторан быстрого питания "Красти Краб" из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны".

Работой отметился посетитель форума Reddit La_knavo4. Он опубликовал несколько скриншотов с демонстрацией здания. Постройка полностью соответствует оригиналу. Энтузиаст создал округлую форму с помощью деревянных блоков, установил стекла и добавил флаги над входом. Один из последних напоминает перевернутый украинский.

Внутри La_knavo4 постелил зеленый ковер и поставил столики. Жаль только, что игрок не показал интерьер полноценно. Судя по скриншотам, он возвел строение в мобильной версии Minecraft, а это гораздо менее удобно, чем на ПК и консолях.

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Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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