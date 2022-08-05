Энтузиаст спустился под Древо Эрд.

Над всем миром Elden Ring, который называется Междуземье, возвышается золотистое Древо Эрд. Во время прохождения пользователи посетят локации рядом с ним. Однако, как выяснил посетитель форума Reddit под псевдонимом vlad17design, этим не обязательно ограничиваться. При должной сноровке пользователи могут спуститься под Древо Эрд и обнаружить там несколько секретов.

В своем ролике энтузиаст показал путешествие в тайную локацию. Она не до конца проработана и отдельные объекты лишены текстур. FromSoftware явно не рассчитывала, что кто-то сумеет сюда забраться. Но vlad17design придумал, как это сделать. Энтузиаст выполнял комбо с Клинками Малении в воздухе, благодаря чему преодолевал большие дистанции и постепенно спускался вниз.

Под Древом Эрд vlad17design увидел Годфри, первого повелителя Элдена. Он стоит в застывшем виде и не нападает на игрока. Но если убить босса перед походом в секретную локацию, то его здесь уже не будет. Автор ролика также обнаружил чудовище, похожее на Зверя Элдена, и арену для битвы с финальным врагом.

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

Вас также могут заинтересовать новости: