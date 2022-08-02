Маления, Клинок Микеллы могла обзавестись более смертоносными атаками.

Маления, Клинок Микеллы — это самый сложный босс в Elden Ring. Некоторые стримеры тратят сотни и даже тысячи попыток на убийство этой "барышни". Да и в соответствующем голосовании ее назвали наиболее трудным главгадом. Однако недавно оказалось, что финальная версия Малении – это урезанный вариант врага. На определенном этапе разработки босса хотели сделать гораздо более сложным.

Это стало известно благодаря ролику от автора YouTube-канала kotn3l. Он удалил с консольной версии Elden Ring все обновления, включая патчи, которые разработчики выпускали после технического тестирования. Благодаря таким манипуляциям удалось увидеть Малению "во всей красе".

В раннем варианте босс обладал большим количеством атак на первой стадии. Многие из них складывались в длительные и быстрые серии, на которые очень сложно реагировать. А еще Маления умела блокировать часть ударов и быстро контратаковать после этого.

Сейчас самым сильным навыком врага считается водяная комбинация. Однако в финальной версии игры разработчики ослабили способность, как и всего босса в целом. Ранее умение убивало пользователей намного быстрее.

Elden Ring — основные подробности

Это ролевой экшен от японской студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice.

События игры разворачиваются в мире под названием Междуземье. Главный герой, Потускневший, должен собрать осколки Кольца Элдена, чтобы стать единым правителем. Для этого необходимо победить шестерых полубогов.

Геймплей проекта включает сложные сражения, прокачку и создание собственной сборки персонажа, поиск секретов, крафт и поездки на лошади.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На Metacritic она получила в среднем 95 баллов от критиков и вошла в сто самых высокооцененных игр всех времен.

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