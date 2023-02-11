Одновременный онлайн в проекте почти достиг 700 тысяч человек.

Hogwarts Legacy сумела стать лидером по просмотрам среди одиночных игр на Twitch. Это солидный рекорд, учитывая наличие мощных конкурентов. А вот в Steam она стала только третьим самым популярным проектом в своем разряде за всю историю. Однако игра все равно продемонстрировала впечатляющие результаты.

Пиковый онлайн в Hogwarts Legacy в сервисе Valve составил 693 454 человека, согласно данным на сайте Steam DB. Показатель мог быть выше, если бы часть пользователей не приобрели Deluxe-издание. Они получили ранний доступ к игре на три дня раньше и не факт, что присоединились к основной волне покупателей на релизе.

Для издательства Warner Bros. Interactive Entertainment Hogwarts Legacy стала самым успешным запуском в Steam. До этого рекордсменом была MultiVersus — условно-бесплатный соревновательный экшен в духе Super Smash Bros. Ultimate. Максимальный онлайн в ней составил 153 433 игрока.

Видео дня

От проектов на первых двух местах по популярности в одиночном сегменте Steam Hogwarts Legacy значительно отстает. Лидирующую строчку занимает Cyberpunk 2077 с пиковым онлайном более миллиона человек, а следом идет Elden Ring с показателем 953 тысячи пользователей.

Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy вышла 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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