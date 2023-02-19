Чары необходимо применить на шести гобеленах.

Hogwarts Legacy — это огромная игра с открытым миром в волшебной вселенной "Гарри Поттера". Avalanche Software с любовью отнеслась к реализации окружения в игре, наполнив его деталями и секретами. Одну из тайн недавно раскрыл посетитель форума Reddit под псевдонимом KomradKomrad. Он обнаружил, что заклинание "Люмос" способно раскрыть тайную суть отдельных картин.

Стены замка Хогвартс украшены в соответствии с первоисточником — книгами серии "Гарри Поттер". На них висят разнообразные творения художников, часть из которых — живые. Среди этих произведений есть шесть гобеленов с общей сюжетной линией. Они показывают, как молодая мать из маленькой деревни родила ребенка. А ее односельчане объединились в охоте не местного оборотня, чтобы уберечь дитя.

Но если посветить на гобелены с помощью "Люмоса", откроется альтернативная сюжетная линия. Пользователи увидят, что оборотень укусил мать. После этого жители деревни разлучили женщину с ребенком и изгнали ее.

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Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy вышла 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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