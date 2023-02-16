Огромный змей проскользнул в гостиной Слизерина.

Hogwarts Legacy — это невероятно детализированная экшен-RPG. Разработчики даже реализовали постепенное изменение мира игры в зависимости от сезона. При таком внимании к мелочам отсутствие отсылок к экранизациям "Гарри Поттера" было бы странным. К счастью, соответствующих "пасхалок" в проекте хватает, и некоторые из них способны удивить. К таковым относится и внезапное столкновение с василиском.

Змея из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната" обнаружил пользователь Twitter под псевдонимом MaximRagey. Он успел записать момент на видео, которое присутствует ниже. Отсылку можно увидеть в факультетской комнате Слизерина. Однако на текущий момент все еще непонятно, при каких условиях появляется василиск.

В ролике MaximRagey просто бежал сквозь помещение. Когда он приблизился к каменной лестнице, ведущей на второй этаж, сверху появился любимый змей Салазара Слизерина. Он быстро прополз сквозь факультетскую гостиную и исчез. Игроку не удалось рассмотреть василиска ближе, ведь в этот момент лестница превратилась в пандус, и взбежать наверх было невозможно. Похоже, разработчики решили, что не следует разрешать пользователям контактировать со змеем.

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Hogwarts Legacy — основные подробности

Действия игры разворачиваются в 1800-х годах в знаменитой школе волшебства — Хогвартсе. Другие известные локации тоже удастся посетить.

Игрок возьмет на себя роль ученика, который обладает необычным умением воспринимать и осваивать древнюю магию. Ему предстоит решить — скрывать этот секрет или же поддаться соблазну более зловещих чар, способных уничтожить весь волшебный мир.

В Hogwarts Legacy можно настраивать внешность своего персонажа, создавать зелья, изучать заклинания, открывать новых фантастических зверей, заводить союзников, сражаться с темными волшебниками и улучшать способности.

Hogwarts Legacy вышла 10 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X, Series S и ПК. На PS4 и Xbox One игра заглянет 4 апреля, а на Nintendo Switch — 25 июля.

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