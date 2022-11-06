Редактор портала Windows Central также рассказал, когда Blizzard Entertainment официально объявит дату релиза.

Diablo 4 анонсировали еще на BlizzCon 2019, однако дата релиза игры по-прежнему неизвестна. Blizzard Entertainment сохраняет молчание, но в индустрии предостаточно инсайдеров. Один из них — редактор издания Windows Central Джез Корден, который специализируется на деятельности Xbox. В своем новом материале журналист рассказал, когда выйдет Diablo 4.

По данным источников информатора, ожидаемая экшен-RPG появится на прилавках магазинов в апреле 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Официально дату запуска раскроют на The Game Awards 2022. Об этом уже писали на Reddit, а Корден получил подтверждение по собственным каналам. На церемонии награждения также объявят сроки открытых бета-тестирований Diablo 4.

Сразу после мероприятия Blizzard начнет активную рекламную кампанию игры. Студия откроет предварительные заказы и анонсирует физическое издание. Бонусом за предзаказ будет доступ к одному из бета-тестов.

Видео дня

Корден также подтвердил, что Diablo 4 планируют снабжать свежим контентом с помощью сезонных обновлений. А дополнительная монетизация игры включает микротранзакции, которые позволяют обзавестись косметическими предметами. Правда, ранее Blizzard официально об этом упоминала, так что инсайдер лишь в очередной раз напомнил о намерениях разработчиков.

Кратко о Diablo IV

Это продолжение знаковой серии экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Сюжет в игре посвящен борьбе с Лилит, прародительницей человечества и дочерью Мефисто. Она обрела свободу и собирается поработить весь Санктуарий.

Diablo IV отметится открытым миром, который включает более 150 подземелий, случайные события и множество квестов. Для путешествий по локациям можно использовать ездовых животных.

Прокачка персонажа и добыча как можно лучшей экипировки — это главные цели в Diablo IV, как и в предыдущих частях.

В игре реализован мультиплеер и кооператив — как сетевой, так и за одним экраном.

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