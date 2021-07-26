Режиссерская версия игры японского геймдизайнера выйдет 23 сентября на PlayStation 5.

Студия Kojima Productions сообщила о продажах Death Stranding на ПК и PS4. По состоянию на март 2021 года общий тираж игры составил 5 миллионов копий.

Об этом разработчики сообщили в интервью изданию GamesIndustry. Джей Бур, глава издательского подразделения Kojima Productions отметил, что это хорошие показатели для Death Stranding.

Разработчик также напомнил о том, что 23 сентября на PlayStation 5 выйдет режиссерская версия игры. В Death Stranding Director's Cut сократят загрузки, добавят поддержку трехмерного звука, функций геймпада DualSense, а также новое оружие, транспортные средства, оборудование, гоночный режим и новый сюжетный контент.

Владельцы оригинальной игры смогут обновиться до режиссерской версии за $10.

Трейлер Death Stranding Director's Cut

Коротко про Death Stranding

Действие игры разворачивается в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки, разрушенных вторжением призрачных существ из другого мира.

Связующим звеном между людьми становятся курьеры. Главный герой, Сэм Бриджес, должен пересечь континент и связать друг с другом изолированные поселения.

В работе над игрой приняли участие актеры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер, Трой Бейкер, а также режиссер Гильермо дель Торо.

Death Stranding вышла на PS4 в ноябре 2019 года, а на ПК игру выпустили в июле 2020-го.

Автор: Сергей Коршунов