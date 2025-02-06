"Вам не нужен искусственный интеллект, чтобы украсть мою душу. Вы и так можете сделать это за гроши, имея хорошие идеи и талант".

Харрисон Форд считает, что игра Троя Бейкера в Indiana Jones and the Great Circle - лучшее доказательство того, что индустрия не нуждается в ИИ для замены актёров озвучки.

В интервью Wall Street Journal Форд снова похвалил выступление Бейкера, назвав его гениальным. Это уже не первый раз, когда актёр хвалит свою замену: на The Game Awards 2024 он сказал, что Бейкер отлично справился с ролью Индианы Джонса.

Особенно любопытно это звучит на фоне заявлений Форда пятилетней давности: в 2019 году он уверенно заявлял, что никто другой не сможет сыграть Инди.

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Теперь он, кажется, изменил своё мнение и больше обеспокоен растущей популярностью ИИ в индустрии развлечений:

"Вам не нужен искусственный интеллект, чтобы украсть мою душу. Это уже можно сделать за гроши, если у вас есть хорошие идеи и талант".

Хотя актёр явно не в восторге от использования ИИ в кино и играх, он не слишком переживает, что его цифровой двойник может заменить его в будущем: "Я планирую работать, пока мне не станет всё равно, что будет дальше. Рано или поздно во всём этом уже не будет нужды. Всегда найдётся кто-то, кто сделает то же, что и я".

Ранее мы рассказывали, как Трой Бейкер готовился к роли археолога Джонса. Актёр напился в баре с коллегой по площадке и только тогда понял, что значит быть Индианой Джонсом.

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