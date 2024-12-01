Актёр поделился, какой эпизод из жизни помог ему понять доктора Джонса.

Трой Бейкер, исполняющий роль Индианы Джонса в Indiana Jones and the Great Circle, поделился удивительной историей о том, как он вошёл в образ легендарного археолога.

В интервью Games Radar актёр рассказал о своём нестандартном подходе к подготовке и о том, как важна для него спонтанность в работе над ролью. Бейкер отметил, что не придерживается фиксированного метода и стремится быть подготовленным, но не переигрывать.

Изначально он пытался подготовиться к роли, пересматривая все фильмы об Индиане Джонсе и слушая саундтреки оригинальных фильмов, но это не принесло желаемого результата. Переломным моментом стала неожиданная встреча с коллегой Тони в баре отеля, который предложил актёру выпить:

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"Следующее, что я помню, это как в 3 часа ночи я очнулся на пианино, а нас уже выгоняют из бара. Я потом все выходные лечил похмелье".

После этой незабываемой ночи, в понедельник, Бейкер решил изменить свой подход. Вместо привычных саундтреков он слушал Шопена по дороге на съёмки. "Когда я прибыл на площадку, Том просто посмотрел на меня и сказал: 'Доверься тому, что уже внутри тебя'. Тогда я понял: Индиана Джонс не просыпается каждое утро, напоминая себе, что он Индиана Джонс. Он просто проживает свой день".

Это осознание помогло Бейкеру полностью погрузиться в роль. Однако ему пришлось ещё убедить главу Bethesda Тодда Говарда в том, что он идеально подходит для этой роли. Изначально Говард был категорически против Бейкера в роли Джонса, та и сам Трой не был уверен, справится ли он.

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