Ранее актер озвучки G-Man обещал неожиданные сюрпризы в 2025 году.

В сети все больше и больше говорят о видеоигре, которую многие ждут уже два десятилетия. Речь, конечно же, о Half-Life 3. Датамайнер Тайлер Маквикер, который посвятил карьеру освещению связанных с Valve новостей, заявил, что новая "Халфа" находится на финальных стадиях разработки.

К такому выводу блоггер пришел после изучения файлов последнего большого обновления Dota 2. В них он нашел множество упоминаний идентификаторов и функций, связанных с оптимизацией и полировкой – они относятся к проекту с кодовым названием HLX, под которым в сети подразумевают Half-Life 3.

Как считает Маквикер, подобная активность указывает, что Valve приступила к финальной полировке и оптимизации игры. По его мнению, новую Half-Life могут анонсировать уже в 2025 году. Отметим, что возвращение легендарной вселенной в этом году предсказал и известный журналист Джейсон Шрайер, а актер озвучки G-Man обещал неожиданные сюрпризы в 2025 году

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По слухам, в Half-Life 3 будет генерация уровней и инновационный уровень взаимодействия с окружающей средой. При этом игра отойдет от линейного повествования и предложит более открытый и нелинейный геймплей.

По некоторым данным, работа над игрой началась сразу после релиза Half-Life: Alyx, а главным героем вновь выступит Гордон Фримен. Ожидается, что это не будет игра для VR-устройств, как в случае с Half-Life: Alyx, а полноценный одиночный тайтл.

Напомним, в конце 2024 года состоялся релиз пролога "фанатской" версии Half-Life 3. За основу сюжета взят текст, опубликованный сценаристом Valve Марком Лейдлоу, в котором тот описал предполагаемые события третьего эпизода Half-Life 2.

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