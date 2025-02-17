После множества намёков на скорый анонс Half-Life 3 в этом году, любые даже самые призрачные намёки на триквел вызывают бурю обсуждений в интернете.
Администратор сервиса SteamDB, который ведёт детальную базу данных Steam, заметил, что в конце января Valve загрузила на платформу какую-то неизвестную игру. Кроме того, компания подняла целый сервер специально для этого проекта.
В сети сразу подумали, что это тестовый сервер Deadlock, но на том же SteamDB уже есть сервера свежей MOBA от Valve, поэтому этот вариант отпадает.
Также ранее мы рассказывали, что в самом Steam на странице Valve отображалось, что компания сейчас работает над неизвестным проектом, который по итогу оказался подарочными картами для Steam. Но в этот раз неизвестная игра скрыта от посторонних глаз в глубине базы данных, хоть её и всё равно раскопали.
На Reddit уже начали шутить, что это будет игра про строительство мостов в Сити-17 или симулятор уборщика в Чёрной Мезе.
Ранее стало известно о смерти Виктора Антонова, арт-директора Half-Life 2. Художник приложил руку к практически каждой локации в игре, а также разработал узнаваемый стиль проекта.