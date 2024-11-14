По некоторым данным, работа над ней началась сразу после релиза Half-Life: Alyx.

Слухи о том, что Half-Life 3 реальна набирают обороты. Новую порцию инсайдов опубликовал известный датамайнер и инсайдер под ником Gabe Follower.

По его словам, сейчас Valve разрабатывают таинственный проект Half-Life X (он же – HLX), работа над которым стартовала сразу после релиза Half-Life: Alyx в 2020-м. За последний год Valve пригласила к себе много специалистов, работавших ранее над такими хитами, как Doom, Fortnite и Red Dead Redemption.

Датамайнер также обратил внимание на свежие обновления движка Source 2, которые касаются динамической погоды, продвинутого поведения персонажей, физической модели транспортных средств и даже отображения волос – такие вещи, очевидно, не нужны CS 2 или Dota 2, но необходимы для современной одиночной сюжетной игры. Вместе с тем в коде движка уже некоторое время наблюдаются замены названия файлов HLVR на HLX – так обычно Valve подписывает сиквелы.

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Gabe Follower заключает, что все эти изменения в Source 2 "кричат" о том, что технологии Valve наконец могут справиться с Half-Life 3. По его данным, HL 3 уже несколько раз подвергалась прототипированию, однако наработки были отложены из-за ограничений движка. Теперь же, судя по всему, у Valve есть все средства для создания столь ожидаемого триквела.

Напомним, что Half-Life 3 до сих пор не была официально анонсирована. На днях на ПК состоялся релиз пролога "фанатской" версии Half-Life 3. За основу сюжета взят текст, опубликованный сценаристом Valve Марком Лейдлоу, в котором тот описал предполагаемые события третьего эпизода Half-Life 2.

Известно, что следующей игрой Valve станет Deadlock. Это соревновательный PvP-экшен от третьего лица в формате 6-на-6. На данный момент доступ к шутеру можно получить по приглашению, полноценный релиз ожидается в 2025.

Также компания разрабатывает вторую версию Steam Deck, но приставка вряд ли выйдет скоро. Если верить утечке, релиз нового "Дека" запланирован на осень-зиму 2026 года. До того момента на рынке появится Switch 2 и, возможно, портативный Xbox.

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