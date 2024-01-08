В рамках серии Super анонсировали три модели: производительность выросла, а цена осталась прежней.

Вечером 8 января Nvidia провела крупную презентацию, посвященную своим новинкам. На ней компания представила линейку видеокарт GeForce RTX 40 Super. Рассказываем, чем они выделяются.

Как и сообщали инсайдеры, производитель выпустит сразу три новые видеокарты: RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super. В целом это будут слегка улучшенные версии базовых моделей с увеличенным количеством CUDA-ядер и разогнанной частотой. При этом цена осталась прежней.

RTX 4070 Super получила GPU с 7680 ядрами CUDA, 192-битную шину и 12 ГБ памяти GDDR6X, а TGP указан в 220 Вт. Продажи начнутся 17 января по цене 599 долларов.

RTX 4070 Ti Super предлагает 8448 ядер CUDA, шину 256 бит и 16 ГБ памяти GDDR6X. Прирост производительности относительно 4070 Ti – около 22%. За нее попросят 799 долларов, старт продаж 24 января.

RTX 4080 Super оснащается 10 240 ядрами CUDA, 256-битной шиной и 16 ГБ памяти GDDR6X. TGP – 320 Вт. Это оптимальная модель для игры при разрешении 4К. Ее оценили в 999 долларов, в продаже новинка с 31 января.

Новые карты будут доступны как в версиях от партнеров, так и в варианте "Founders Edition" от самой Nvidia. При этом, стоит отметить, что NVIDIA указывает рекомендованные цены на свои видеокарты, поэтому реальная стоимость линейки RTX 40 Supe у ритейлеров может оказаться несколько выше.

Также Nvidia готовит к выпуску "урезанную" GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти (против 8 ГБ у обычной) и "урезанную" RTX 4070 с памятью GDDR6 вместо более быстрой GDDR6X. Они дебютируют в феврале-марте.

Конкуренты из AMD сегодня представили новую "народную" видеокарту для геймеров с 16 ГБ памяти. Это оптимальная модель для игры при разрешении 1080p или 1440p с FSR.

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