Забрать "Стражей Галактики" можно до вечера 11 января.

Магазин Epic Games Store начал бесплатно отдавать последнюю игру в рамках новогодней раздачи. Ею стала Marvel's Guardians of the Galaxy, которая может претендовать не только на звание одной из лучших игр по комиксам в истории, но и одной из лучших приключенческих игр последних лет.

Забрать "Стражей Галактики" можно в течение недели, до вечера 11 января. А уже в следующий четверг в магазине начнут бесплатно раздавать Sail Forth.

Guardians of the Galaxy – подробнее об игре

Это синглплеерная игра в жанре экшен от студии Eidos Montreal, известной по перезапуску Deus Ex.

Игра собрала теплые отзывы критиков и игроков (рейтинг в Steam – 93%), а также награду "За лучший сюжет 2021". Ее можно посоветовать всем поклонникам хороших историй и забористых сражений. Такие сюжетные блокбастеры с качественным исполнением сейчас появляются крайне редко.

"Отправляйтесь бороздить космос вместе со Стражами Галактики! В этом приключенческом боевике вы попробуете себя в роли Звездного Лорда — возглавите причудливую команду, от которой зависит судьба Галактики! Вы справитесь. Наверное", – говориться в описании игры.

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