Демо игры выйдет уже 18 марта.

NVIDIA анонсировала выход демоверсии Half-Life 2 RTX – неофициального ремастера одного из лучших шутеров всех времен на базе RTX Remix. Она появится на ПК (Steam) уже 18 марта.

В демоверсии у игроков будет возможность опробовать около 2 часов игрового процесса и заценить как изменились Рейвенхольм и Нова Проспект. Скачать "демку" бесплатно смогут все владельцы оригинальной игры в Steam.

Разработкой Half-Life 2 RTX занимается Orbifold Studios, используя набор для ремастеринга RTX Remix. Команда моддеров переработала освещение с помощью трассировки и вручную переделали модели и текстуры в более высоком качестве.

Видео дня

Страница Half-Life 2 RTX в Steam доступна по ссылке. Помимо этого, вышли видео с демонстрацией геймплея демки, позволяющие заценить обновленную графику. В IGN геймплей записали на ПК с NVIDIA GeForce RTX 5090 – игра работает в 4К и с 60 к/с.

А меж тем в сети все больше и больше говорят об игре, которую многие ждут уже два десятилетия. Речь, конечно же, о Half-Life 3. Новая утечка утверждает, что третья "Халфа" более чем реальна, более того, она якобы находится на финальных стадиях разработки.

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Напомним, в конце 2024 года состоялся релиз пролога "фанатской" версии Half-Life 3. За основу сюжета взят текст, опубликованный сценаристом Valve Марком Лейдлоу, в котором тот описал предполагаемые события третьего эпизода Half-Life 2.

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