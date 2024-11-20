Также в игре был эпизод, который пришлось вырезать после трагедии 11 сентября.

В честь 20-летия Half-Life 2 Valve выпустила документальный фильм про разработку игры, где, среди прочего, разработчики раскрыли ранние планы на сюжет сиквела.

Сценарист Half-Life 2 Марк Лэйдлоу рассказал, что первые два года разработки они накидывали сюжеты, которые даже не были связаны с первой частью и исследовательским комплексом Чёрная Меза.

Изначально задумывалось, что на Землю вторглись три вида пришельцев: воины, насекомые и шпионы. Пришельцы-инсектоиды таки добрались до релиза в виде муравьиных львов, но изначально планировалось дать им намного большую роль.

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Сити 17, лучший город из оставшихся, был основан на Праге, Софии и Париже. Хотя сначала разработчики строили грандиозные планы по расширению игровой географии, и спроектировали аж четыре города:

"Я помню, что в свое время мы спроектировали, кажется, четыре города. Прага, Иерусалим, Чикаго, Лос-Анджелес, кажется."

Кроме того, были и другие локации, которые не дожили до релиза: арктическая база и подводный комплекс. Также в игре был момент с врезающимся в высотку самолётом, который Valve вырезала после трагедии 11 сентября 2001 года. Кроме того, планировалось добавить уровень на корабле-ледоколе, но после того, как разработчиков свозили посмотреть на настоящий ледокол, они отказались от идеи. Сделать весёлые перестрелки в таком пространстве не получилось бы, вспоминает программист Дэвид Спреер.

Спреер считает, что Valve строила все эти невыполнимые планы из-за "тревоги второкурсника". Первая Half-Life уже была прорывом в своё время и разработчики хотели сделать ещё более революционную игру. К тому же, разработчиков поджимало руководство студии: "Гейб все время спрашивал: 'Как там Half-Life?'"

Ранее мы рассказывали, что в этой же документалке впервые показали геймплей отменённой Half-Life 2: Episode 3.

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