Icebreaker Industries работает над Project Borealis с 2017 года.

В Steam появилась страница Project Borealis: Prologue, неофициального продолжения Half-Life 2, созданного на Unreal Engine 5.

Команда фанатов из Icebreaker Industries занимается активной разработкой проекта с 2017 года. Сюжетно игра разрабатывается по сценарию отменённого третьего эпизода Half-Life 2, который когда-то попал в сеть. Действия Project Borealis разворачиваются в Рейвенхольме, теперь все опасности мёртвого города скрыты под толщиной снега.

В Project Borealis: Prologue разработчики отошли от привычного для серии движка Source и сделали игру на Unreal Engine 5. Тем не менее, в Icebreaker Industries обещают, что они перенесут физику и механики взаимодействия с окружением из оригинала.

Также на странице Steam есть системные требования, но пока они не полные. Уже известно, что игра будет весить всего 6 ГБ.

Даты релиза нет, даже примерной. Также не сообщается, на каком этапе разработки находится игра.

Напомним, что настоящая Half-Life 3 всё ещё находится в разработке. По последним слухам от датамайнеров, в игре будут реализованы инновационные механики по взаимодействию с окружением.

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