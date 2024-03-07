По его словам, игра находится в разработке уже около трех лет.

Дизайнер и продюсер Supergiant Games Грег Касавин подтвердил слухи об открытии раннего доступа к Hades 2.

В разговоре с португальским изданием Jovem Nerd он рассказал, что сиквел высоко оцененного roguelike выйдет в раннем доступе с апреля по июнь 2024 года.

"Hades 2 - это прямой сиквел, основанный на многих элементах первой игры. Но для нас важно, что она является независимой. В нее можно играть, не имея первой игры", - добавил Касавин.

По его словам, Hades 2 находится в разработке уже около трех лет. В связи с этим паузы с момента создания первой главы не было. Ориентировочных платформ для релиза много - PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, ПК и Nintendo Switch.

Hades 2 - что известно

Как сообщал УНИАН, во второй части пользователи смогут поиграть за сестру главного героя Hades Мелину - принцессу подземного царства, которая обладает черной магией. Игроки должны будут сражаться с титаном времени - Кроносом.

В декабре 2023 года Hades 2 возглавила рейтинг самых ожидаемых тайтлов в магазине игр Steam.

Дополнительным стимулом для украинских игроков является тот факт, что сразу на релизе Hades II получит официальную украинскую локализацию. Она будет присутствовать в форме субтитров и интерфейса.

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