Большинство из них касаются консолей.

Инсайдер Том Хендерсон неоднократно доказывал, что обладает весомыми связями в игровой индустрии. Например, именно он поделился подробностями Grand Theft Auto 6 еще до сентябрьской утечки. А перед The Game Awards 2022 информатор правильно предсказал часть проектов, которые показали на мероприятии. Теперь же инсайдер опубликовал список из пяти главных игровых анонсов в 2023 году. И в нем хватает сюрпризов.

Свежей порцией прогнозов Хендерсон поделился на своем сайте Insider Gaming. На пятую позицию он поместил Project Keystone — облачную консоль от Microsoft. Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер сообщал, что выпуск устройства отменили из-за слишком высокой стоимости. Но, по словам инсайдера, ее полноценный анонс в конце 2023 года возможен, когда корпорация разберется с ценой. А закрытие конкурента в виде Google Stadia должно подтолкнуть Microsoft к выпуску устройства.

Четвертое место занимает анонс PlayStation 5 со съемным дисководом, о которой Хендерсон уже рассказывал ранее. Он состоится в первой половине 2023-го, а на рынки приставка поступит в следующем сентябре. Эта модель позволит снизить затраты на производство и доставку PS5, а также полностью заменит существующие варианты консоли.

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Финал эпопеи вокруг покупки Activision Blizzard расположился на третьем месте. Хендерсон не уверен, что Microsoft удачно завершит поглощение. Британский регулятор проводит расследование сделки, а Федеральная торговая комиссия США подала в суд с целью заблокировать приобретение издательства. Однако, как считает инсайдер, в следующем году станет понятно, войдет ли Activision Blizzard в лагерь "зеленых".

"Серебро" досталось анонсу GTA 6. Хендерсон ранее уже говорил, что игра выйдет в 2024 или 2025 году. Инсайдер и далее уверен в своей информации. А Rockstar Games обычно показывает новинки за два года до релиза. Поэтому анонс в 2023-м и запуск в 2025-м — вот очередной прогноз Хендерсона.

На первом месте расположилась демонстрация условной Nintendo Switch 2. Первая итерация консоли вышла шесть лет назад и уже сильно устарела. А недавно появились слухи, что Switch Pro, о которой так много говорили инсайдеры, отменена. Nintendo решила двигаться к полноценной смене поколений, поэтому анонс полностью новой гибридной консоли в 2023 году более чем реален.

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