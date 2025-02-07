Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник поделился своим мнением об искусственном интеллекте, назвав этот термин оксюмороном.
Он отметил, что современные ИИ-инструменты действительно могут повысить эффективность бизнеса, но не приведут к сокращению рабочих мест в игровой индустрии: "Машины не учатся", - утверждает Зельник.
В разговоре с инвесторами Зельник подчеркнул, что игровые компании, скорее всего, окажутся в авангарде использования ИИ, но это не означает революции. По его словам, технологии машинного обучения - это всего лишь цифровые инструменты, которые разработчики используют уже давно.
"Люди объясняют ИИ как нечто магическое, но на самом деле это просто цифровые инструменты, которые мы используем уже много лет. У меня нет сомнений, что ИИ поможет делать нашу работу лучше и повысит эффективность, но он не приведёт к сокращению рабочих мест".
Он также отметил, что Take-Two намерена придерживаться строгих принципов работы с ИИ, особенно в отношении авторских прав. Компания не будет использовать чужие языковые модели, поскольку это создаст риски для защиты собственной интеллектуальной собственности.
Ранее Take-Two подтвердила, что Grand Theft Auto 6 всё ещё запланирована к выходу осенью 2025 года, несмотря на слухи о возможном переносе.