"Машины не учатся. Это просто убедительный способ объяснить людям то, что похоже на магию", - Штраус Зельник.

Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник поделился своим мнением об искусственном интеллекте, назвав этот термин оксюмороном.

Он отметил, что современные ИИ-инструменты действительно могут повысить эффективность бизнеса, но не приведут к сокращению рабочих мест в игровой индустрии: "Машины не учатся", - утверждает Зельник.

В разговоре с инвесторами Зельник подчеркнул, что игровые компании, скорее всего, окажутся в авангарде использования ИИ, но это не означает революции. По его словам, технологии машинного обучения - это всего лишь цифровые инструменты, которые разработчики используют уже давно.

Видео дня

"Люди объясняют ИИ как нечто магическое, но на самом деле это просто цифровые инструменты, которые мы используем уже много лет. У меня нет сомнений, что ИИ поможет делать нашу работу лучше и повысит эффективность, но он не приведёт к сокращению рабочих мест".

Он также отметил, что Take-Two намерена придерживаться строгих принципов работы с ИИ, особенно в отношении авторских прав. Компания не будет использовать чужие языковые модели, поскольку это создаст риски для защиты собственной интеллектуальной собственности.

Ранее Take-Two подтвердила, что Grand Theft Auto 6 всё ещё запланирована к выходу осенью 2025 года, несмотря на слухи о возможном переносе.

Вас также могут заинтересовать новости: