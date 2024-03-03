Точную дату релиза так и не сообщили, но обещают, что она выйдет до конца 2024 года.

Как известно, в разработке находится ремейк культовой RPG Gothic, которая вышла более 20 лет назад. Прошлым летом нам показали полноценный трейлер на движке игры, а недавно разработчики из Alkimia Interactive решили подогреть интерес публики порцией скриншотов.

На них можно увидеть обновленные версии гоблинов, а также детализированное лицо Гомеза, лидера Старого Лагеря и одного из ключевых персонажей оригинальной игры. Выглядит он весьма реалистично – особенно если сравнивать с графикой 2001 года.

На других двух скриншотах можно оценить локации из ремейка – гористая местность с укреплениями и подземелье. Важно отметить, что речь идет о ранней сборке.

Видео дня

Увы, дату релиза ремейка нам так и не сообщили. Она по-прежнему ожидается "когда-то в 2024 году" для ПК, Xbox Series и PS5.

Ремейк Gothic — основные подробности

За создание игры отвечает новообразованная команда Alkimia Interactive. Ранее студия выпустила демоверсию, и на ее основе собрала отзывы от сообщества касательно видения ремейка. Этот играбельный тизер появится в библиотеке при покупке любой из частей Gothic.

Сюжет в экшен-RPG останется прежним, а вот геймплей, в частности, боевую систему модернизируют. Ее хотят осовременить с учетом текущих тенденций.

В целом, ремейк должен быть верным оригиналу, что удовлетворит старых фанатов.

Релиз оригинальной Gothic состоялся более 20 лет назад. Изначально выход ремейка должен был состояться в марте 2023 года, однако в итоге окно выхода перенесли на 2024-й.

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